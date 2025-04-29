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29 апреля, 11:00

Общество

Более миллиона столичных школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

Более миллиона столичных школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

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Более миллиона столичных школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятия проведут во всех школах и колледжах столицы до 7 мая. Школьники и студенты подготовят рассказы о своих родных, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и работали в тылу. Они представят их на специальных занятиях. Также звонки в школах заменят на мелодию песни "День Победы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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