Более миллиона столичных школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятия проведут во всех школах и колледжах столицы до 7 мая. Школьники и студенты подготовят рассказы о своих родных, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и работали в тылу. Они представят их на специальных занятиях. Также звонки в школах заменят на мелодию песни "День Победы".

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