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29 апреля, 08:00

Общество

Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

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В рубрике "Фотопоток" зрители делятся снимками столицы – от ярких городских видов до необычных деталей повседневной жизни. Все фотографии поступают через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Перейти к нему можно по QR-коду, который появляется на экране.

Подборки выходят с понедельника по четверг. Каждую пятницу редакция выбирает победителя рубрики – он получает памятный подарок от телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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