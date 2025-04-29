Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

В рубрике "Фотопоток" зрители делятся снимками столицы – от ярких городских видов до необычных деталей повседневной жизни. Все фотографии поступают через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Перейти к нему можно по QR-коду, который появляется на экране.

Подборки выходят с понедельника по четверг. Каждую пятницу редакция выбирает победителя рубрики – он получает памятный подарок от телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.