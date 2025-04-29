За рубежом растет спрос на традиционные русские продукты

Русские продукты набирают популярность за рубежом. В США и Европе кефир уже называют суперфудом – его активно покупают и хвалят за пользу для пищеварения, укрепление костей и помощь в снижении веса.

Кроме кефира, за границей растет спрос на сгущенку, икру, шоколад, семечки, аджику и творог. Блогеры снимают ролики о русской еде и собирают миллионы просмотров. Эксперты уверены, что интерес к русской культуре и гастрономии будет только усиливаться.

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