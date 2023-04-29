В пункте отбора на службу по контракту на улице Яблочкова зафиксировали наплыв посетителей

В выходные в пункте отбора на службу по контракту на улице Яблочкова заметили наплыв посетителей. Специалисты советуют записываться заранее.

Сделать это можно позвонив по телефону горячей линии 117. Или выбрать удобное окошко на сайте мэрии. Там же можно найти информацию о том, что необходимо взять с собой. Из документов понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.