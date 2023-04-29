РТУ МИРЭА перешел на удаленку из-за вспышки кори

Российский технологический университет МИРЭА перешел на удаленку из-за вспышки кори.

Подтвержденный случай вируса в вузе один, но этого достаточно для карантина. Студентов Российского технологического университета МИРЭА частично перевели на дистанционный формат

Ранее из-за выявленного случая кори на удаленку перевели студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. По последним данным, среди учащихся зарегистрировано уже два случая подозрения на корь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.