Журналистка Ирина Краснопольская представила в Москве новую книгу

Легенда отечественной журналистики Ирина Краснопольская представила в Москве свою книгу. Это сборник интервью с самыми известными врачами страны.

Среди них – Лео Бокерия, Валерий Вечорко и Леонид Рошаль. Всего в книге 29 интервью. А называется она "Диагноз от Краснопольской. Беседы со звездами отечественной медицины". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.