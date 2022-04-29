В майские праздники в Москве будет прохладно и не обойдется без дождей. По прогнозам, температура останется ниже климатической нормы. По ночам даже возможны заморозки.

При этом в первые дни мая обещают без дождей, однако ситуация изменится из-за циклона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.