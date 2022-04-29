Москвичам рассказали о погоде 29 апреля

В пятницу, 29 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.