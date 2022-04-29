МО РФ рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев

Минобороны РФ опубликовало новую серию архивных материалов о преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны. Там раскрываются детали операций по ликвидации банд 1-м Белорусским фронтом. Среди них – донесение о националисте Никоноре Радько, который убивал людей вилами.

В другом донесении содержится информация о пытках красноармейцев бандой националистов. Есть и текст присяги добровольца украинской армии. Из него следует, что каждый вступивший в нее должен был поклясться в верности лично Гитлеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.