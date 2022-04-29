Москвичам рассказали о погоде в столичном регионе 29 апреля

В пятницу, 29 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +10...+12 градусов, в Подмосковье – +7...+12 градусов.

Местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует западного направления с порывами до 10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.