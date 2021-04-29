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29 апреля 2021, 16:45

Общество

Вирусолог рассказал, как майские праздники повлияют на распространение COVID-19

Вирусолог рассказал, как майские праздники повлияют на распространение COVID-19

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В Москве выявили максимум заболевших коронавирусом с января. Впереди жителей столицы ожидают майские праздники. Дополнительных ограничений в торговых центрах и общепите вводить не планируют, но будут пристально следить за соблюдением антиковидных мер.

С вирусологом Максимом Скулачевым обсудили, как майские праздники могут повлиять на распространение COVID-19. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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