Вирусолог рассказал, как майские праздники повлияют на распространение COVID-19

В Москве выявили максимум заболевших коронавирусом с января. Впереди жителей столицы ожидают майские праздники. Дополнительных ограничений в торговых центрах и общепите вводить не планируют, но будут пристально следить за соблюдением антиковидных мер.

С вирусологом Максимом Скулачевым обсудили, как майские праздники могут повлиять на распространение COVID-19. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.