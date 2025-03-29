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29 марта, 14:15

Общество

Метеорологи обещают москвичам до 15 градусов 30 марта

Метеорологи обещают москвичам до 15 градусов 30 марта

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В воскресенье, 30 марта, установится теплая погода – утром 8 градусов, днем до 15 градусов. Влажность сохранится на уровне 60%, что делает погоду комфортной для прогулок. Атмосферное давление будет немного превышать норму – 753 миллиметра ртутного столба.

Такие температурные показатели существенно выше климатической нормы для этого времени года. Благоприятные погодные условия сохранятся в столице все выходные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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