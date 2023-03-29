Половодье в Подмосковье и некачественная "Филадельфия" в общепите РФ

Половодье отрезало от транспортного сообщения село Слемские Борки в Подмосковье. Как сообщили в МЧС, угрозы подтопления домов нет, эвакуация жителей не планируется. В некоторых районах области из берегов вышли Москва-река и Клязьма. Рекордсменом же стала Ока в Коломне.

На севере Москвы построят сразу четыре новых путепровода. Об этом рассказал Сергей Собянин. Все мосты сейчас находятся на финальной стадии проектирования. Их возведут на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1. Благодаря этому жители района Останкино смогут с комфортом доезжать до северного участка МСД. Кроме того, уже в этом году откроют дорогу, которая свяжет Дмитровское шоссе с Алтуфьевским. А в 2026 году протянут эстакаду через пути Ярославского направления МЖД. Она соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом и поможет разгрузить МКАД и Ярославское шоссе.

Специалисты Роскачества провели контрольную закупку популярных роллов "Филадельфия". В 40% продукции была обнаружена кишечная палочка. Проверку не прошли не только небольшие точки продаж с едой навынос, но и заведения премиум-сегмента. По словам специалистов, такая ситуация, как правило, происходит из-за неправильного хранения продуктов и нарушения гигиенических норм на кухне.

Украинская православная церковь запретила в служении насельника Киево-Печерской лавры, которого раскольники назначили наместником. Монахи отказываются покидать лавру, хотя, по приказу властей, должны сделать это 29 марта до конца дня. События вокруг Лавры уже окрестили государственным рейдерством. Однако в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что делают все по закону.

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