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Новости

29 марта, 18:30

Политика

Новости часа: 16 автодорог и 256 придомовых участков остались в зонах подтопления в МО

Новости часа: 16 автодорог и 256 придомовых участков остались в зонах подтопления в МО

Москвичам рассказали о погоде в столице 30 марта

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Синоптики рассказали о погоде в начале апреля в столице

Новости часа: на ЗАЭС сообщили о выполнении требований по обеспечению безопасности

Москвичам показали карту осадков 29 марта

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 30 марта

Жителей Можайского округа пришлось перевозить на лодках из-за паводка

"Актуальный репортаж": собачий приют стал уходить под воду из-за стройки в Подмосковье

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 автодорог и 256 придомовых участков остаются в зонах подтопления в Подмосковье. Это данные ГУ МЧС региона.

Найденный около "Северного потока – 2" объект поднят со дна и не представляет угрозы. Об этом заявило Датское энергетическое агентство.

Движение ограничат на Севастопольском проспекте с 1 апреля до 20 мая из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщил Дептранс.

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