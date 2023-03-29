Новости часа: 16 автодорог и 256 придомовых участков остались в зонах подтопления в МО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 автодорог и 256 придомовых участков остаются в зонах подтопления в Подмосковье. Это данные ГУ МЧС региона.

Найденный около "Северного потока – 2" объект поднят со дна и не представляет угрозы. Об этом заявило Датское энергетическое агентство.

Движение ограничат на Севастопольском проспекте с 1 апреля до 20 мая из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщил Дептранс.