Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия"

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия"

Москвичам рассказали о погоде в столице 29 марта

Подтопления зафиксировали в Можайском округе Подмосковья

Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме – Бирюков

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 марта

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 739 мм ртутного столба 29 марта

Химик рассказала о составе лака, который не навредит волосам

В России могут ограничить наценку на товары, которые продают в аэропортах и на вокзалах

В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу до обеда

Специалисты Роскачества провели контрольную закупку роллов "Филадельфия". В 40% этой самой популярной позиции в меню японских ресторанов обнаружили кишечную палочку. Проверку не прошли как небольшие точки продаж с едой навынос, так и заведения премиум-сегмента.

По словам специалистов, такая ситуация, как правило, происходит из-за неправильного хранения продуктов и нарушения гигиенических норм на кухне. При этом многие производители не считают нужным указывать на упаковке информацию о составе и дате изготовления роллов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика