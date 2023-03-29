Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия"

Специалисты Роскачества провели контрольную закупку роллов "Филадельфия". В 40% этой самой популярной позиции в меню японских ресторанов обнаружили кишечную палочку. Проверку не прошли как небольшие точки продаж с едой навынос, так и заведения премиум-сегмента.

По словам специалистов, такая ситуация, как правило, происходит из-за неправильного хранения продуктов и нарушения гигиенических норм на кухне. При этом многие производители не считают нужным указывать на упаковке информацию о составе и дате изготовления роллов.

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