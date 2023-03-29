Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме – Бирюков

Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме – уровень воды поднимается на 30–50 сантиметров в сутки. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. Водохранилища Москворецкой системы заполнены на 73%. Еще свободно более 200 миллионов кубометров емкости.

Заместитель мэра подчеркнул, что процесс наполнения проходит плавно. Это позволяет исключить подтопления территорий, а также обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы.

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