Жители Можайского округа прислали кадры с локальными подтоплениями

Дожди осложнили ситуацию с паводком в столичном регионе. Подтопления фиксируют во многих районах Московской области. Жители подмосковных деревень прислали видео, как используют плавсредства.

В Можайском округе жители пересели на водный транспорт, так как наземный вряд ли проедет. Деревенская дорога превратилась в реку. Спасатели организовали переправу, они помогают перемещаться между домами. Бригада на лодках будет дежурить, пока паводок не отступит.

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