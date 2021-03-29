Москвичам рассказали о главных событиях последнего часа

Жителям столицы рассказали о главных событиях последнего часа. Сообщается, что навигацию по Суэцкому каналу могут возобновить уже в понедельник. Застрявшее судно сняли с мели, в очереди стоят 400 кораблей.

Руководитель тургруппы, которая попала под лавину в Хибинах, отрицает свою вину. Там под завалами погибла девочка-подросток.

А в Воронежской области женщина станцевала у Вечного огня. Кадры моментально разлетелись по Сети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.