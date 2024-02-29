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29 февраля, 21:30

Политика

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

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Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Российские президент поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход.

Кроме того, семейную ипотеку предлагается продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров.

По словам российского лидера, со следующего года в России начнется программа капитального ремонта детских садов.

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