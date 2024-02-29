Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Российские президент поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход.

Кроме того, семейную ипотеку предлагается продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров.

По словам российского лидера, со следующего года в России начнется программа капитального ремонта детских садов.