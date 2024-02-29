Телеканал Москва 24 запустил розыгрыш в телеграм-канале в преддверии 8 Марта

До Международного женского дня остается чуть больше недели. 8 Марта порадовать вторую половинку, маму или бабушку можно, вручив смартфон. Его вместе с оригинальным мерчем разыграет Москва 24.

Для того, чтобы участвовать в акции, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша. Имя победителя станет известно 7 марта в 11:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.