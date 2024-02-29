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Новости

29 февраля, 07:30

Общество

Телеканал Москва 24 запустил розыгрыш в телеграм-канале в преддверии 8 Марта

Телеканал Москва 24 запустил розыгрыш в телеграм-канале в преддверии 8 Марта

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До Международного женского дня остается чуть больше недели. 8 Марта порадовать вторую половинку, маму или бабушку можно, вручив смартфон. Его вместе с оригинальным мерчем разыграет Москва 24.

Для того, чтобы участвовать в акции, нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша. Имя победителя станет известно 7 марта в 11:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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