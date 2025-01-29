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29 января, 13:15

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Новости регионов: объекты ЖКХ остались без электроснабжения в якутском Тикси

Новости регионов: объекты ЖКХ остались без электроснабжения в якутском Тикси

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Энергетические коммуникации в якутском поселке Тикси не выдержали напора непогоды. Без электричества остались объекты ЖКХ, однако жилые дома и социально значимые объекты переведены на резервное питание. В некоторых местах энергетики частично восстановили электроснабжение, на других объектах идут работы.

Между тем 119 многоквартирных домов в Новосибирске остались без отопления в 10-градусный мороз. Авария случилась во время работы на трубопроводе. Восстановить теплоснабжение планируют в ночь на 30 января, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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