Новости регионов: объекты ЖКХ остались без электроснабжения в якутском Тикси

Энергетические коммуникации в якутском поселке Тикси не выдержали напора непогоды. Без электричества остались объекты ЖКХ, однако жилые дома и социально значимые объекты переведены на резервное питание. В некоторых местах энергетики частично восстановили электроснабжение, на других объектах идут работы.

Между тем 119 многоквартирных домов в Новосибирске остались без отопления в 10-градусный мороз. Авария случилась во время работы на трубопроводе. Восстановить теплоснабжение планируют в ночь на 30 января, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

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