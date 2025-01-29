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29 января, 12:45

Общество

Ревматизм стали чаще диагностировать у молодых россиян

Ревматизм стали чаще диагностировать у молодых россиян

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По словам врачей, ревматизм все чаще диагностируют у молодых россиян. Традиционно эту болезнь связывают с суставами, однако в первую очередь он опасен своими сердечно-сосудистыми осложнениями. Среди них – поражение клапанов и развитие порока сердца.

Каковы симптомы ревматизма? Провоцирует ли его изменение образа жизни? На эти и другие вопросы ответил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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