29 января, 15:00Общество
Вильфанд объяснил, почему синоптики ошибаются в своих прогнозах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему, несмотря на использование современной аппаратуры и сложных формул, прогнозы синоптиков иногда не сбываются. По его словам, атмосфера – это газовая субстанция, которая может меняться под воздействием случайного фактора. Предугадать его заранее невозможно.
При этом метеоролог отметил, что усовершенствование прогностических схем не гарантирует 100% точность прогнозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.