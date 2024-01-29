Вильфанд объяснил, почему синоптики ошибаются в своих прогнозах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему, несмотря на использование современной аппаратуры и сложных формул, прогнозы синоптиков иногда не сбываются. По его словам, атмосфера – это газовая субстанция, которая может меняться под воздействием случайного фактора. Предугадать его заранее невозможно.

При этом метеоролог отметил, что усовершенствование прогностических схем не гарантирует 100% точность прогнозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.