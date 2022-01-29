Больше половины россиян готовы к переезду в другой город на пенсии. Лучшим местом для этого назвали Москву – так считает каждый третий респондент.

Причинами для переезда в столицу респонденты считают развитую инфраструктуру, высокий уровень здравоохранения и возможность продолжить работу. Второе место занял Сочи – почти 30% – там люди оценили экологию. Далее идут Питер, Ялта и Краснодар. Чуть меньше желающих пожить на пенсии в Калининграде и Екатеринбурге. Замыкают рейтинг Иркутск и Новосибирск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.