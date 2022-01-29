Доля детей среди заболевших "Омикроном" заметно выросла

"Омикрон" не щадит никого – доля детей среди заболевших заметно выросла. Многие учебные заведения в стране переходят на удаленку. Родителей в Москве волнует ситуация с возможным карантином.

Если в детском саду хотя бы у одного ребенка в группе обнаружили коронавирус, на карантин уходят всей группой. Сидеть дома придется неделю.

Такие же правила действуют в школах. При положительном результате ПЦР-теста хотя бы у одного ученика весь класс на неделю отправляют на карантин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.