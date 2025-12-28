К вечеру 28 декабря в столице может похолодать до минус 4 градусов

В Москве 28 декабря температура воздуха составит около минус 3 градусов, а к вечеру возможно похолодание до минус 4. Высокая влажность на уровне 91–92% и холодный северный ветер скоростью 9–11 метров в секунду усилят ощущение мороза.

В городе продолжается небольшой снегопад, высота снежного покрова достигает около 8 сантиметров. В понедельник утром столбики термометров опустятся до минус пяти градусов, а в дальнейшем похолодание продолжится.

