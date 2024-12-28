Свыше тысячи детей-сирот получили квартиры в Москве в 2024 году

Больше тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей уделяется большое внимание.

В частности, в столице работают больше двух десятков служб постинтернатного патроната. Они помогают ребятам, достигшим 18-летия, выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, а также решить психологические проблемы.

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