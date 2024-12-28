В Москве сохранится серая и холодная погода 29 декабря

Серая погода, высокая влажность и гололедица продолжают держать столицу в напряжении 28 декабря. Температура воздуха остается около 0 градусов, однако из-за перепадов ночных и дневных температур дороги остаются скользкими.

В воскресенье, 29 декабря, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, а днем поднимутся до 1–2 градусов. Атмосферное давление останется на уровне 758–760 мм ртутного столба. Синоптики также предупреждают о возможных осадках в виде дождя со снегом.

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