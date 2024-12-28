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28 декабря, 12:30

Общество

Эксперты рассказали о рисках и популярности увеличения плеч филлерами

Эксперты рассказали о рисках и популярности увеличения плеч филлерами

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В Москве набирает популярность увеличение мышц плеч и рук с помощью филлеров. Мужчины, стремящиеся к идеальной фигуре, все чаще выбирают эту процедуру вместо тренировок в спортзале. Средняя стоимость услуги составляет около 15 тысяч рублей, но результат сохраняется недолго – всего несколько месяцев или в лучшем случае год.

Косметологи поясняют, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты безопасны, однако для таких процедур требуется значительное количество вещества. Как рассказал пластический хирург Георгий Карапетян, филлеры не создают рельефа мышц, а только увеличивают объем, который со временем может "расползтись".

Процедура имеет риски: возможны инфекционные осложнения, аллергические реакции и даже болевые синдромы. Специалисты предупреждают, что качество тела ухудшается без поддержания физической формы, а косметический эффект носит временный характер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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