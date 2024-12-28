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28 декабря, 06:15

Общество

Москвичи рассказали, как относятся к рабочему дню в субботу

Москвичи рассказали, как относятся к рабочему дню в субботу

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Последний рабочий день в этом году выпал на 28 декабря. Москвичи рассказали, как они относятся к тому, что в субботу им придется потрудиться.

Так, житель столицы заявил, что нормально относится к тому, что в субботу рабочий день. Однако он считает, что день можно было сделать выходным, потому что сейчас проходят корпоративы.

Еще одна горожанка ответила, что относится к рабочему дню в субботу спокойно, потому что понедельник будет выходным и это увеличивает количество праздников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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