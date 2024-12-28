Погода в Москве остается теплой для 28 декабря

28 декабря в столице термометры показывают около нуля, а днем воздух прогреется до одного градуса тепла. Погода тихая и безветренная, однако местами возможен небольшой снег с дождем. Из-за перепадов температур на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно осторожными.

Атмосферное давление остается выше нормы и составляет 758 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.