Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 08:00

Общество

Погода в Москве остается теплой для 28 декабря

Погода в Москве остается теплой для 28 декабря

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 28 декабря

Москвичи рассказали, как планируют провести новогодние праздники

"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 28 декабря

В Москве 31 декабря поженятся около 50 пар

Правительство РФ предложило отключать мобильную связь тем, кто не платит налоги

Зарплаты и пенсии повысят с 1 января 2025 года

Зрители Москвы 24 прислали кадры тумана в Орехово-Зуеве

"Мослекторий": Наталья Леонова – об истории русской бани

В Москве продлен желтый уровень погодной опасности

28 декабря в столице термометры показывают около нуля, а днем воздух прогреется до одного градуса тепла. Погода тихая и безветренная, однако местами возможен небольшой снег с дождем. Из-за перепадов температур на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно осторожными.

Атмосферное давление остается выше нормы и составляет 758 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика