Елочные базары в Москве будут работать до 31 декабря

Елочные базары в Москве будут работать до вечера 31 декабря. Закроются они в канун Нового года. На них москвичи смогут купить как отечественные елки и сосны, так и зарубежные.

После праздника, с 2 января по 25 февраля, новогоднее дерево можно сдать на переработку. Перед этим его нужно будет очистить от украшений. Найти пункт приема елок можно на карте или на портале открытых данных правительства Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.