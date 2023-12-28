Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 16:15

Общество

Москвичей предупредили о похолодании до -20 градусов

Москвичей предупредили о похолодании до -20 градусов

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С 29 декабря в столице ожидается первая волна похолодание, а в первые дни нового года синоптики обещают до 20 градусов мороза.

Тем временем Гидрометцентр России выступил с экстренным предупреждением, согласно которому в новогоднюю ночь температура воздуха в регионах Центрального федерального округа может опуститься до 23 градусов мороза. Кроме того, будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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