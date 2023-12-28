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28 декабря, 15:15

Общество

Столбики термометров в Москве могут опуститься до -20 в новогоднюю ночь

Столбики термометров в Москве могут опуститься до -20 в новогоднюю ночь

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Синоптики сообщили, что уже 29 декабря в Москву придет похолодание. В новогоднюю ночь в столице ожидаются сильные морозы. В некоторых районах Подмосковья температура может опуститься даже ниже -20 градусов.

Гидрометцентр России выступил с экстренным предупреждением, согласно которому в новогоднюю ночь температура воздуха в Центральном федеральном округе может опуститься до 23 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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