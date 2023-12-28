В Морозовской больнице проведут акцию "Новогодний десант"

Деды Морозы, Снегурочки и их четвероногие помощники поздравят с праздником маленьких пациентов Морозовской больницы. 28 декабря там состоится акция "Новогодний десант". Ее проведут спасатели и психологи пожарно-спасательного центра.

На крыши корпусов больницы высадятся Деды Морозы и заглянут в окна палат с помощью альпинистского снаряжения. А Снегурочки поприветствуют пациентов с пожарных автолестниц.

Для пациентов подготовили и другие развлечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.