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28 декабря, 12:45

Общество

В Морозовской больнице проведут акцию "Новогодний десант"

В Морозовской больнице проведут акцию "Новогодний десант"

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Деды Морозы, Снегурочки и их четвероногие помощники поздравят с праздником маленьких пациентов Морозовской больницы. 28 декабря там состоится акция "Новогодний десант". Ее проведут спасатели и психологи пожарно-спасательного центра.

На крыши корпусов больницы высадятся Деды Морозы и заглянут в окна палат с помощью альпинистского снаряжения. А Снегурочки поприветствуют пациентов с пожарных автолестниц.

Для пациентов подготовили и другие развлечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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