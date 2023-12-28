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28 декабря, 12:00

Общество

Москвичам рассказали, как без вреда для здоровья встретить Новый год

Москвичам рассказали, как без вреда для здоровья встретить Новый год

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Москвичам рассказали, как без вреда для здоровья встретить Новый год. Пресс-конференция, посвященная в том числе пищевому поведению в предстоящие праздники, прошла в ТАСС.

По словам главного диетолога столичного Депздрава Антонины Стародубовой, необходимо помнить о размере порций, так как переедание и неумеренность в еде могут привести к неблагоприятным последствиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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