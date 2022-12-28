Сотрудники МЧС России и МПНЗ поздравили с Новым годом семьи погибших коллег

Представители главного управления МЧС России по Москве вместе со спасателями пожарной команды Московского нефтеперерабатывающего завода поздравили с Новым годом детей сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Это традиционная акция и в Министерстве, и в пожарном формировании завода.

Сотрудники посетили больше 30 семей и подготовили подарки для них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.