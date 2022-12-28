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28 декабря, 19:45

Общество

Сотрудники МЧС России и МПНЗ поздравили с Новым годом семьи погибших коллег

Сотрудники МЧС России и МПНЗ поздравили с Новым годом семьи погибших коллег

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Представители главного управления МЧС России по Москве вместе со спасателями пожарной команды Московского нефтеперерабатывающего завода поздравили с Новым годом детей сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Это традиционная акция и в Министерстве, и в пожарном формировании завода.

Сотрудники посетили больше 30 семей и подготовили подарки для них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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