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28 декабря, 19:15

Общество

Российские интернет-магазины и маркетплейсы начали снимать с продажи игрушки Хагги Вагги

Российские интернет-магазины и маркетплейсы начали снимать с продажи игрушки Хагги Вагги

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Российские интернет-магазины и маркетплейсы Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" начали снимать с продажи игрушки Хагги Вагги. Они удалили карточки товаров, а также страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов.

Ранее стало известно, что в Роскачестве признали игрушки Хагги Вагги небезопасными. В организации пояснили, что 90% этих игрушек имели превышения по содержанию фенола, который вызвать раздражение кожи или привести к отравлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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