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18:15

Общество

Аналитики супермаркетов подсчитали стоимость новогодних салатов

Аналитики супермаркетов подсчитали стоимость новогодних салатов

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Аналитики сетевых супермаркетов подсчитали, сколько будут стоить новогодние салаты в этом году. Выяснилось, что селедка под шубой и оливье будут на треть дешевле, если их готовить из собственных торговых марок магазинов.

Однако цены на ингредиенты выросли по сравнению с прошлым декабрем. По данным Росстата, оливье подорожал почти на 9% из-за колбасы, маринованных огурцов и майонеза. А селедка под шубой подорожала из-за рыбы.

Отмечается, что многие москвичи планируют покупать готовые салаты и горячие блюда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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