Высота столичных сугробов достигла 30 сантиметров

Метель и гололедица пришли в столичный регион: снегопад не прекращается с 27 декабря. В связи с тем, что осадки продолжаются без остановки второй день подряд, синоптики объявили желтый уровень погодной опасности до четверга, 29 декабря. Отмечается, что более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы.

Коммунальные службы столицы вышли на борьбу со снегом: высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров. Подробнее о том, как городские службы справляются с непогодой накануне новогодних праздников, – в эфире телеканала Москва 24.