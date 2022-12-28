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Общество

Высота столичных сугробов достигла 30 сантиметров

Высота столичных сугробов достигла 30 сантиметров

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Сугробы в Москве за минувшие сутки выросли до 30 см – синоптики

Метель и гололедица пришли в столичный регион: снегопад не прекращается с 27 декабря. В связи с тем, что осадки продолжаются без остановки второй день подряд, синоптики объявили желтый уровень погодной опасности до четверга, 29 декабря. Отмечается, что более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы.

Коммунальные службы столицы вышли на борьбу со снегом: высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров. Подробнее о том, как городские службы справляются с непогодой накануне новогодних праздников, – в эфире телеканала Москва 24.

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