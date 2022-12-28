"Актуальный репортаж": Россиянам рассказали об особенностях эксплуатации электрокаров

Электромобили стали чаще появляться на российских дорогах. Например, можно арендовать электрокар в Москве за четыре тысячи рублей, и подобные сервисы набирают популярность. Также известно, что подобный тип машин есть в продаже – завод "Москвич" выпустил свой городской кроссовер.

Владельцы электрокаров рассказали об их эксплуатации. Они поделились информацией, насколько быстро автомобили заряжаются от сети. Подробнее о том, что нужно, чтобы установить зарядную станцию в гараже или на паркинге многоквартирного дома – в эфире телеканала Москва 24.