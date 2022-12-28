Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:00

Общество

"Актуальный репортаж": Россиянам рассказали об особенностях эксплуатации электрокаров

"Актуальный репортаж": Россиянам рассказали об особенностях эксплуатации электрокаров

Аналитики рассказали, сколько будут стоить новогодние салаты в этом году

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице из-за гололедицы

Москвичи собрали более тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции

Сугробы в Москве за минувшие сутки выросли до 30 см – синоптики

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в столице вечером 28 декабря

Новости часа: семь машин столкнулись на улице Вавилова в Москве

"Время новых": пуховики Finn Flare

Цены на ингредиенты новогодних салатов выросли по сравнению с декабрем 2021 года

"Доктор 24": вся правда об икре

Электромобили стали чаще появляться на российских дорогах. Например, можно арендовать электрокар в Москве за четыре тысячи рублей, и подобные сервисы набирают популярность. Также известно, что подобный тип машин есть в продаже – завод "Москвич" выпустил свой городской кроссовер.

Владельцы электрокаров рассказали об их эксплуатации. Они поделились информацией, насколько быстро автомобили заряжаются от сети. Подробнее о том, что нужно, чтобы установить зарядную станцию в гараже или на паркинге многоквартирного дома – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоавтовидеоЕлизавета ЯкушеваФедор Червяков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика