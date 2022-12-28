Аналитики рассказали, сколько будут стоить новогодние салаты в этом году

Аналитики сетевых супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов. Выяснилось, что селедка под шубой и оливье будут на треть дешевле, если их готовить из собственных торговых марок магазинов. Однако цены на ингредиенты выросли по сравнению с прошлым декабрем.

Отмечается, что многие москвичи планируют покупать готовые салаты и горячие блюда. Как принимают заказы столичные рестораны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.