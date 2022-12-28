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Общество

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице из-за гололедицы

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице из-за гололедицы

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Метель и гололедица пришли в столичный регион: снегопад не прекращается с 27 декабря. В связи с тем, что осадки продолжаются без остановки второй день подряд, синоптики объявили желтый уровень погодной опасности до четверга, 29 декабря. Также метеорологи сообщили, что потепление ожидается к концу недели.

Как городские службы справляются с последствиями снегопада? Что происходит на столичных дорогах на данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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