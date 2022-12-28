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Общество

Цены на ингредиенты новогодних салатов выросли по сравнению с декабрем 2021 года

Цены на ингредиенты новогодних салатов выросли по сравнению с декабрем 2021 года

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Аналитики супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов

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Аналитики сетевых супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов. Выяснилось, что селедка под шубой и оливье станут на треть дешевле, если их готовить из собственных торговых марок магазинов. Однако цены на ингредиенты выросли по сравнению с прошлым декабрем.

Отмечается, что многие москвичи планируют покупать готовые салаты и горячие блюда. Подробнее о том, как принимают заказы столичные рестораны, – в эфире телеканала Москва 24.

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