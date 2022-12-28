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Общество

Специалисты сервиса доставки рассказали о сезонном повышенном спросе на услуги курьеров

Специалисты сервиса доставки рассказали о сезонном повышенном спросе на услуги курьеров

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Специалисты сервиса доставки рассказали о сезонном повышенном спросе на услуги курьеров. В этом декабре спрос на услуги курьеров вырос примерно в два раза по сравнению с сентябрем.

Однако клиенты сервисов и сетей стали сталкиваться с задержками и перебоями в работе курьеров. Дело в том, что снегопад и метель осложняют работу курьерам.

Также отмечается, что спрос на услуги курьеров в России за последние пять лет вырос в 11 раз. Таковы результаты исследования популярного сервиса вакансий и агрегатора зарплатных данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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