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Общество

Спикер Госдумы напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в РФ с 1 января

Спикер Госдумы напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в РФ с 1 января

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С 1 января 2023 года в России повысят МРОТ и прожиточный минимум, также появится золотой стандарт школьного образования – федеральные программы. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, повышение МРОТ и прожиточного минимума приведет к росту социальных пособий, а для малоимущих семей с детьми появятся единые условия выплат. Так, на ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей.

Также Володин напомнил, что вступят в силу законы о федеральных основных общеобразовательных программах и о создании Социального фонда, что упростит получение господдержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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