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Общество

Аналитики супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов

Аналитики супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов

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Аналитики сетевых супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов. Выяснилось, что селедка под шубой и оливье будут на треть дешевле, если их готовить из собственных торговых марок магазинов. Однако цены на ингредиенты выросли по сравнению с прошлым декабрем.

Отмечается, что многие москвичи планируют покупать готовые салаты и горячие блюда. Как принимают заказы столичные рестораны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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