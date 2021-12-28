Новый год в Москве начнется с потепления. Мягкой температура будет и в саму новогоднюю ночь, обещают синоптики.

2 января термометры покажут 0 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.