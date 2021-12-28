Жителям столицы рассказали, как выбрать качественную красную икру

Москвичи не намерены отказываться от красной икры на новогоднем столе. Спрос на нее растет, несмотря на то, что цена поднялась до исторического максимума.

По данным Росстата, по сравнению с 2020 годом икра подорожала на 30%. Такой рост произошел впервые за всю историю наблюдений. Килограмм продукции стоит больше 5 тысяч рублей.

При этом с выловом лососевых проблем нет. По данным Росрыболовства, добыча икры только выросла.

О том, почему подорожала икра и как выбрать качественный продукт, – в сюжете телеканала Москва 24.