Телезрителям дали советы по выбору икры

Москвичи не намерены отказываться от красной икры на новогоднем столе. Спрос на нее растет, несмотря на то, что цена поднялась до исторического максимума.

По данным Росстата, по сравнению с прошлым годом икра подорожала на 30%. Это впервые за всю историю наблюдений. Килограмм стоит больше 5 тысяч рублей. При этом с выловом лососевых проблем нет, добыча, по данным Росрыболовсства, выросла.

Так почему же тогда икра подорожала и как выбрать качественный продукт? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

